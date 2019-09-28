В «ЛНР»: Девочка отравилась угарным газом

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Должанске (до переименования Свердловск, Луганская обл.) ребенок получил отравление угарным газом. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает «МЧС ЛНР».

Отмечается, что в реанимационное отделен иегорбольницы № 1 в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом: отравление угарным газом доставлена девочка 2005 г.р.

Причина происшествия – несоблюдение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» шесть человек отравились угарным газом, есть погибшие.

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