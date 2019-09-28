В «ЛНР»: Девочка отравилась угарным газом

В «ЛНР»: Девочка отравилась угарным газом

28.09.19 11:37dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Должанске (до переименования Свердловск, Луганская обл.) ребенок получил отравление угарным газом. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает «МЧС ЛНР».

Отмечается, что в реанимационное отделен иегорбольницы № 1 в состоянии средней степени тяжести, с диагнозом: отравление угарным газом доставлена девочка 2005 г.р.

Причина происшествия – несоблюдение правил противопожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

Как сообщалось ранее, в «Л-ДНР» шесть человек отравились угарным газом, есть погибшие.

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