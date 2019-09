Польша передала средства для помощи жителям неподконтрольного правительству Донбасса

Польша перечислила в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов средства в помощь нуждающимся на востоке Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Польши при ООН в Женеве.

В общей сложности было передано 1 млн долларов для гуманитарной помощи жителям неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью. Также помощь будут оказывать медики.

В заявлении ООН указано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек столкнутся с шестой зимой вооруженного конфликта.

