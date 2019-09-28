Польша передала средства для помощи жителям неподконтрольного правительству Донбасса

Польша перечислила в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов средства в помощь нуждающимся на востоке Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Польши при ООН в Женеве.
В общей сложности было передано 1 млн долларов для гуманитарной помощи жителям неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.
Отмечается, что необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью. Также помощь будут оказывать медики.
В заявлении ООН указано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек столкнутся с шестой зимой вооруженного конфликта.
5.2M people in eastern Ukraine are about to face the 6th winter in conflict. W/your support to @OCHA_Ukraine & @CBPFs for 🇺🇦, aid workers will provide life-saving aid for the most vulnerable, incl. elderly & people w/#disabilities.— UN Humanitarian (@UNOCHA) 27 сентября 2019 г.
Dziękuję 🇵🇱 #InvestInHumanity pic.twitter.com/VFHGHT8bRk
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