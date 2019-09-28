Польша передала средства для помощи жителям неподконтрольного правительству Донбасса

Польша передала средства для помощи жителям неподконтрольного правительству Донбасса

28.09.19 15:09dnews.dn.uaНовости

Фото: Тwitter.com/UNOCHA

Польша перечислила в Управление ООН по координации гуманитарных вопросов средства в помощь нуждающимся на востоке Украины. Об этом сообщает постоянное представительство Польши при ООН в Женеве.

В общей сложности было передано 1 млн долларов для гуманитарной помощи жителям неподконтрольных украинскому правительству районов Донецкой и Луганской областей.

Отмечается, что необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью. Также помощь будут оказывать медики.

В заявлении ООН указано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек столкнутся с шестой зимой вооруженного конфликта.

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