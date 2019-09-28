Машин прилично: Ситуация в пунктах пропуска утром 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме, пропускные операции осуществляются с 7:00 до 18:30. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 сентября через КПВВ последовало 48,2 тысячи человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 11190 человек и 1210 транспортных средств;

«Марьинка» – 10610 человек и 1690 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 9730 человек и 1840 транспортных средств;

«Гнутово» – 4205 человек и 970 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 12505 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 35/60;

«Марьинка» – 20/90;

«Новотроицкое» – 70/40;

«Гнутово» – 10/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анжела: «7:17. Машин от полиции за второй поворот»;

Олег: «8:10. На Бахмуте в сторону Горловки перед украинским КПВВ больше 30 машин. Движение бодрое».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Виталий: «4:37. На Каргиле уже на мосту»;

Павел: «9:25. Каргил очередь уже на мосту. Льгота машин 30-40 на Каргиле».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Екатерина: «6:37. Еленовка на выезд очередь между 2 и 3 туалетом. + льгота почти до 2-го»;

Екатерина: «8:23. Новотроицкое, стоим на 0 в сторону Украины. Машин прилично»;

Summer: «8:35. На Еленовке Машин много;

Марина: «9:21. На Еленовке в Украину машин 80. Перлына машин 20».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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