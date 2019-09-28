Луганское и Новолуганское под обстрелом: Штаб ООС обратился к ОБСЕ

Незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня, обстреливая позиции Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что противник очередной раз нарушил режим прекращения огня», – говорится в сообщении.

В частности, 26 сентября, после 10:00 часов НВФ совершили 2 обстрела вблизи Луганского и 3 обстрела вблизи Новолуганское применив запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм (1 мина) и минометы калибра 82 мм (30 мин).

Сегодня НВФ вели обстрелы из запрещенных минометов калибра 82 мм (4 мин) в районе населенного пункта Новолуганское.

«Украинская сторона СЦКК сообщила об инцидентах представителям СММ ОБСЕ и призвала зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима «Тишина» со стороны незаконных вооруженных формирований, а также оказать влияние на НЗФ РФ с целью сохранения достигнутого перемирия», – отмечается в сообщении.

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