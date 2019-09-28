В ОБСЕ рассказали о ранении жителя Донецка

Житель временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка получил пулевое ранение, когда стоял на перекрестке. Об это сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«26 сентября команда СММ уточняла информацию о гражданском лице, получившем ранение в результате стрельбы из стрелкового оружия в микрорайоне Трудовские Петровского района н. п. Донецк (неподконтрольный правительству). В больнице Донецка наблюдатели видели мужчину (в возрасте 40–50 лет) с пулевым ранением в нижней части правой ноги», – говорится в сообщении.

Мужчина рассказал представителям Миссии, что днем 19 сентября он стоял на пересечении двух улиц в микрорайоне Трудовские, когда услышал стрельбу из стрелкового оружия и ощутил удар в ногу.

Медработники сообщили СММ, что мужчина получил ранение ноги в результате попадания осколка пули.

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