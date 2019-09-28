ДТП в Мариуполе: Есть погибший и пострадавшие

В Мариуполе (Донецкая обл.) произошло ДТП, в котором один человек погиб, двое травмированы. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

«27 сентября в 23:47 в Службу спасения 101 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Центральном районе города Мариуполя. К месту происшествия выехали спасатели 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области», – говорится в сообщении.

Прибыв к месту, спасатели с помощью шанцевого и гидравлического инструмента извлекли из автомобиля пострадавшего мужчину и тело погибшего мужчины 1987 г.р., еще один пострадавший находился возле автомобиля. Пострадавшие мужчины 1983 и 1986 г.р. были госпитализированы в городскую больницу № 4 г. Мариуполь в тяжелом состоянии.

Сейчас причина происшествия устанавливается соответствующими специалистами. Возгорания автомобиля не было.

От Главного управления привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

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