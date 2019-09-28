На восстановление инфраструктуры Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов, – Криклий

На восстановление инфраструктуры хотя бы прифронтовых районов Донбасса не хватит даже двух годовых бюджетов министерства инфраструктуры Украины. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Отвечая на вопрос сколько средств потребуется на восстановление инфраструктуры хотя бы прифронтовых районов Донбасса, Криклий ответил: «Это большие деньги, это точно не может поднять годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Надо говорить о больших горизонтах. Например, запорожский мост – это около 12-14 млрд грн, а весь дорожный фонд – 74 млрд грн. То есть, если бы решили все из дорожного фонда финансировать, то это 20% забрать из дорожного фонда».

При этом сравнивая темпы строительства дорога н контролируемых частях Донецкой и Луганской областей он отметил, что тут многое зависит от местных властей. «Это ответственность местных властей, их выбирали… Тут у нас демократия. Государство может на уровне политики только пальцем пригрозить, силовики, возбудить дела, если есть хищения. Это децентрализация», – сказал он.

Тем не менее он подчеркнул, что восстановление этого региона находится в приоритете правительства.

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