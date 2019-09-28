На КПВВ «Станица Луганская» мужчина потерял сознание, – ОБСЕ

На КПВВ «Станица Луганская» 26 сентября мужчина потерял сознание. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



Наблюдатели также видели, как медработники переносили мужчину в бессознательном состоянии к машине скорой помощи (рядом с укрытием международной организации) у блокпоста вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

По словами сотрудника международной организации, мужчина упал после того, как у него случился приступ.

Напомним, на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, в пункте пропуска Станица Луганская 21 сентября умер мужчина. Ранее сообщалось, что 19 сентября, на КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина.

Напомним, восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября. За его восстановлением можно наблюдать онлайн.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!