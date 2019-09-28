Какая-то жуть на бесплатный автобус: Ситуация в пунктах пропуска днем 28 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «12:15. Очередь двигается раз в час: примерно машин на 10»;

Елена: «12:28. На 9:15 из Горловки треть сетки. Из Артемовска проехала за час все посты, везде транзитом. Транспорт ходит хорошо. Вчера люди простояли 6-7 часов на ДНР. Я приехала в пятом часу вечера, было треть сетки, работало одно окно, в 17:00 открыли три окна и мы со скоростью ветра пролетели загон, в 19:00 уже была в Артемовске»;

Александр: «12:54. Горловка. На полиции стали 15 в льгота. Основная машин 60-70».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Юлия: «11:17. За 40 мин пропустили 2 машины»;

Женя: «13:49. На Каргиле в Донецк машин 100 основной»

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Карина: «12:18. Еленовка на Донецк очередь до сигаретного ларька, движение есть»;

«Кто это?»: «14:07. Очередь в Еленовке на Донецк машин примерно 150»;

Елена: «14:18. Ехала на Докучаевском автобусе. Очередь машин не много не доезжая до блоков старой таможни»;

Strat: «Новотроицкое на Донецк машин 20».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алик: «11:06. Октябрь в Мариуполь много машин: до магазина».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лиза: «13:20. В 11:00 со Станицы в Луганск сразу на талончики, в Станицу люди только в сетке.... Какая-то жуть на бесплатный автобус (звери... не побоюсь так назвать их, которые перешагивают друг через друга). Пешком на ЛНР безопаснее. На ЛНР пусто в обе стороны. В Станице на банкоматах людей много»;

Александр: «13:51. Сегодня в 6:20 на автовокзале. В 7:35 пришли на станичанский КПВВ, людей половина деревянного навеса. В 8:05 были в Станице. В это время на Луганск половина навеса. Людей возле банкоматов и на идентификацию очень много. Обратно в 10:00 на Луганск никого, сразу к окошкам».

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