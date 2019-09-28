Квалифицировано как теракт: В полиции дали правовую оценку сообщению о минировании админзданий в Краматорске и Славянске

Сообщение о минировании органов власти в Краматорске и Славянске (Донецкая обл.) квалифицировано как теракт Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

«По фактам угрозы взрывом возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины "Террористический акт". Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.

Полиция принимает меры по установлению личности лжеминера.

Напомним, информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту Славянского и Краматорского отделов полиции. Аноним указал, что в Краматорске заминированы здания суда и городского совета. Аналогичное письмо, направленное из другой электронной почты, сообщал о взрывном устройстве в урне возле Славянского городского совета.

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