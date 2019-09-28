Порошенко назвал «тревожной» новость об отставке Волкера

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новость о том, что специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подал в отставку, и выразил признательность ему за работу во благо Украины. Об этом он сообщил сегодня, 28 сентября, на своей странице в Facebook

«Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии», – написал Порошенко.

По его словам, с Волкером «всем в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США».

«Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия с украинской властью, который не просто будет превзойти какому-либо преемнику. Искренне тебе благодарен, Курт, за годы плодотворного взаимодействия и веру в Украину!», – обратился Порошенко к Волкеру.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.

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