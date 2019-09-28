Это первая не политическая, а реальная потеря: Климкин об отставке Волкера

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин сожалеет из-за решения специального представителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. Об этом он сообщил сегодня, 28 сентября, на своей странице в Facebook

«Курт Волкер – это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны – это очень редко случается в политике. Спасибо большое, Курт. Очень жаль. Это только начало», – написал Климкин.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.

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