Под покровом ночи: На Луганщине полицейские обнаружили автомобиль с большой партией древесины

Сегодня, 28 сентября ночью, полицейские, которые несут службу на блокпосту «Кременная-Торское», остановили для проверки документов грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом, перевозивший лес. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

На место происшествия была немедленно вызвана следственно-оперативная группа Кременского отдела полиции, сотрудниками которой, в ходе проверки транспортного средства и документов на груз, установленные обстоятельства, свидетельствующие о возможных нарушениях в лесной сфере.

Автомобиль и лесопродукция изъяты. Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

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