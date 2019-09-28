В «ДНР» заявили об обстреле Старомихайловки и Докучаевска: Повреждены дома и стоматология

Представители «ДНР» сегодня, 28 сентября, заявили об обстрелах Докучаевска и Старомихайловки. В обстреле они обвинили ВСУ.

Так, по их данным Докучаевск обстреляли с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела зафиксированы повреждения по адресу:

ул. Ватутина, д. 15 кв. 32 (повреждены окно, мебель и внутренняя облицовка стены жилой квартиры).

Старомихайловка была обстреляна с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела повреждена крыша стоматологии по ул. Октябрьской, д.7 и хозяйственная постройка жилого дома по адресу ул. Октябрьская, д. 4.

Жертв среди мирного населения нет.

Как сообщалось ранее, штаб Операции объединенных сил обвинил НВФ в обстрелах Новолуганского и Луганского из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

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