В Луганской ОВГА и ОБСЕ рассказали о ходе ремонта моста в Станице Луганской (Фото)

Сегодня, 28 сентября, председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий проинспектировал ход восстановительных работ моста вблизи КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.

Глава Луганщины вместе с исполняющим обязанности начальника управления развития и содержания сети автомобильных дорог области ОГА Андреем Чумаком пообщались с руководством райгосадминистрации, представителями подразделений лесоохотничьего хозяйства, ГСЧС и райавтодора. Во время беседы были обсуждены вопросы благоустройства территории строительных работ и обочин.

Кроме того, сегодня после обследования территории пиротехниками были продолжены работы под разрушенной частью моста работниками ООО «Укртрансмост». Продолжается работа по сбору металлических опор временного моста и заключения древесины на пешеходную часть моста.

При этом наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ также наблюдают за работами по восстановлению моста.

В отчете Миссии отмечается, что во второй половине дня 25 сентября команда СММ видела, как 10 работников из подконтрольных правительству районов сжигали срубленные деревья и мусор приблизительно в 170 м к юго-востоку от разрушенной секции моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска; в 10 м к югу от места, где строится обходной

пешеходный мост).

Утром 26 сентября команда СММ наблюдала за тем, как 10 работников из подконтрольных правительству районов с краном и самосвалом выполняли работы по закладке основы для обходного пешеходного моста.

Во второй половине дня 25 сентября команда СММ также видела, как 5 членов незаконных вооруженных формирований сжигали срубленные деревья и мусор на участке вдоль южного берега реки Северский Донец, приблизительно в 100 м к юго-востоку от северного края металлической конструкции моста. 26 сентября члены патруля Миссии видели 7 саперов из неподконтрольных правительству районов с топорами, металлоискателями и другим снаряжением рядом с блокпостом вооруженных формирований к югу от разрушенной секции моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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