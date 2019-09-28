Ситуация в Петровском: НВФ уже почти месяц не пускают патруль ОБСЕ к камерам видеонаблюдения

Незаконные вооруженные формирования на протяжении сентября отказывают ОБСЕ в проезде через блокпост на окраине Петровского в зоне разведения сил, ограничивая таким образом доступ наблюдателей к камере СММ, установленной там. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«На блокпосте на северной окраине н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований снова отказал команде Миссии в проезде, объяснив это "проведением работ по разминированию" и "работой снайпера", таким образом ограничив доступ наблюдателей к камере СММ в Петровском», – говорится отчете.

Кроме того в Миссии напомнили, что и ранее производилось ограничение доступа СММ продолжалось на блокпосте боевиков вблизи участка разведения в районе Петровского.

Причинами отказов в проезде назывались «проведение работ по разминированию» (например, отчет от 25 сентября), «работа снайпера в этом районе» (отчет от 21 сентября), «проведение инженерных работ» (отчет от 19 сентября).

При этом в Миссии отметили, что 25 сентября на участке разведения в районе Петровского беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия снова обнаружил 1 бронетранспортер (БТР-80) приблизительно в 1,2 км к югу от северного края участка и в 1,3 км к востоку от его западного края. По оценке, БТР принадлежал Вооруженным силам Украины. В тот же день за пределами участка разведения на дороге между Богдановкой и Викторовкой (неподконтрольный правительству, 42 км к юго-западу от Донецка) БПЛА СММ малого радиуса действия снова зафиксировал 45 противотанковых мин (TM-62), некоторые из которых лежали на прилегающих полях.

26 сентября, ведя наблюдение вблизи участка разведения в районе Петровского, члены патруля Миссии отметили там спокойную обстановку.

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