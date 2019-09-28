Скоро будет триатлон: В Славянске прошел чемпионат по дуатлону (Фото)

В Славянске (Донецкая область) сегодня, 28 сентября, прошли II Международные соревнования по триатлону и Открытый чемпионат Донецкой области по дуатлону среди взрослых, юниоров, юношей, кадетов и спортсменов-любителей. Соревнуются спортсмены за призы мастера спорта Украины международного класса, чемпиона мира Виктора Земцева.

Как рассказал «Донецким новостям» Виктор Земцев, сегодня в соревнованиях принимают участие около 150 человек, их количество возрасло. «Среди участников есть представитель Казахстана, это единственный международный участник. Померяться силами приехали спортсмены Одесской, Запорожской, Львовской, Киевской, Донецкой областей», – сказал он.

Земцев н отметил, что триатлон очень сильно развивается на Украине. В Славянске спортсмены соревнуются по программе дуатлона, то есть преодолевают маршрут бегом и на велосипедах. «Это один из разновидностей этого спорта. Дуатлон – это уже осенний вид. Дуатлон проводится или ранней весной при подготовке к сезону по триатлону, или в конце сезона, когда плавание на открытой воде подходит уже к концу», – говорит Земцов.

Городской голова Славянска Вадим Лях отметил, что город хорошо принял спортсменов, все размещены. «Сейчас соревнования проходят в формате дуатлона, без водной программы. Мы надеемся, что в следующий раз уже будет триатлон полноценный, потому что появился у нас водоем. Озеро Вейсовое рассматривается для того, чтобы проводить в масштабах триатлона», – сказал мэр Славянска.

Награждение пройдет по командам. Для победителей подготовлены кубки, медали и ценные призы.

Для справки. Виктор Земцов – легенда триатлона Донецкой области, мастера спорта Украины международного класса, 46 лет. Земцев является чемпионом мира-2005 на длинной дистанции, серебряным призером чемпионата Европы в Амстердаме-2017 на длинные дистанции, многократным чемпионом Украины на разных дистанциях, 4-кратным победителем этапов Кубков Европы по дуатлону.. Также в послужном списке Виктора - десять побед на дистанции IRONMAN (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2015).

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