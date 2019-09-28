В РФ утверждают, что отставка Волкера отсрочит выполнение минских договоренностей

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера лишь отсрочит выполнение минских договоренностей. Об этом Косачев сегодня, 28 сентября, написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Волкер своими действиями лишь отложил реализацию минских договоренностей.

«В этом смысле Курт Волкер оказал медвежью услугу Киеву, своими действиями лишь отложив и затянув реализацию минских договоренностей всеми заинтересованными сторонам», – написал Косачев.

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.

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