Потрогать молнию: В Мариуполе проходит необычное «Тесла шоу» (Фото)

Сегодня, 28 сентября, в Мариуполе в рамках празднования Дня города проходит необычное «Тесла шоу» (Tesla Show). Каждый желающий может почувствовать себя «победителем молнии».

Зрелище впечатляющее, но как объяснил корреспонденту «Донецких новостей», один из организаторов мероприятия, абсолютно безопасное. «Если бы существовала хотя бы малейшая опасность, мы бы не представили его здесь, на празднике. Людям интересно, не только детям, но и взрослые с удовольствием пытаются "победить" молнию», – пояснил Сергей.

По словам организаторов, цель данного шоу – показать, что электричество может быть не только безопасным, но и веселым.

«Немножко было страшно вначале. Я боялся, что обожгусь. Но потом перестал бояться, и стало просто весело», – поделился впечатлением 10-летний Владик.

«Я представила себя каким-то победителем драконов или других чудищ. Конечно, это не страшно – прикольно и весело. Мама меня сфотографировала, покажу фото друзьям», – рассказала 13-летняя Влада.

Шоу было названо в честь Николы Теслы (1856 – 1943) – американского изобретателя в области электротехники и радиотехники. Тесла был сторонником переменного тока, в отличие от постоянного тока, «главенствовавшего» с начала ХХ века. Ученый считается победителем в «Войне токов», в котором он противостоял своему коллеге Томасу Эдисону в борьбе за использование постоянного и переменного тока. «Война» продолжалась свыше ста лет и закончилась в конце ноября 2007 года с окончательным переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

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