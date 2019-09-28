Как работает единственный пеший переход на линии разграничения на Донбассе

В Луганской области на КПВВ «Станица Луганская» – единственном пешеходном переходе на линии разграничения на Донбассе – бесплатный автобус везет людей от пограничного контроля до пересечения реки Северский Донец, пишет «Настоящее время».

Надежда – жительница неподконтрольной украинскому правительству территории – ездит на «большую землю» раз в месяц. Получить пенсию можно, если регулярно пересекать линию разграничения. Да и обналичить деньги или оформить какие-то документы можно лишь с украинской стороны.

«И вот так все время мотаемся. Сейчас хочу паспорт украинский получить», – говорит Надежда.

Женщина живет в городе Брянка, расположенным между Луганском и Донецком, от контрольно-пропускного пункта ей ехать еще почти 70 км. Там же живут ее дети и внуки.

«Пенсия, кончено, украинская помогает сильно. Поэтому мы стараемся получать, чтобы не было никаких пропусков в идентификации, посещении [ведомств]», – говорит она.

На контрольно-пропускном пункте «ЛНР» члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) пристально наблюдают за тем, что происходит с украинской стороны. Сама река стала природной границей с отсеченной войной частью Украины. Лишь шаткий деревянный трап пока что соединяет неподконтрольную и подконтрольную украинскому правительству территорию. Альтернативно украинское правительство обещает уже в ближайшее время построить сначала временный обходной мост, затем отремонтировать старый.

Ремонтные работы в полном разгаре. Завершить строительство временного перехода планируют к 11 октября. А до 27 ноября уже и ремонт основного моста хотят закончить. Войска в районе Станицы Луганской развели около двух месяцев назад.

Но работы усложняют минные поля. С конца июня саперы на девяти с половиной гектарах нашли около 2 тыс. взрывоопасных предметов. Работы по разминированию продолжаются и сейчас. «Каждый день мы поднимаем около 100 единиц взрывоопасных предметов. Принимая во внимание количество взрывоопасных предметов, можно сказать, что тут очень загрязненная территория», – говорит начальник группы пиротехнических работ Сергей Евсюков.

Разведение войск в районе второго пропускного пункта – «Золотое» – пока только планируется. А пропускной пункт там никак не откроют – украинские власти говорят, что НВФ уже несколько лет срывают договоренности. Поэтому «Станица Луганская» пока единственный пеший переход.

«Моя вообще идея, чтобы запустить 6-7 автобусов на эти 150 км, нормальных, комфортабельных автобусов, чтобы доставляли людей. У нас ближайшая железнодорожная связь – это Рубежное и Лисичанск», – говорит Юрий Погуляйко, первый заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации.

И до того, и до другого города от Станицы Луганской более 100 км.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, в пункте пропуска Станица Луганская 21 сентября умер мужчина. 26 сентября там же мужчина потерял сознание.Ранее сообщалось, что 19 сентября, на КПВВ «Новотроицкое» умерла 82-летняя женщина.

Напомним, восстановление разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская», началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет. Восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября. За его восстановлением можно наблюдать онлайн.

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