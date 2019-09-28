Просто ужас: В соцсетях сообщают о коллапсе на «республиканском» КПП «Горловка»

Сегодня, 28 сентября, во второй половине дня на КПП «Горловка» («ДНР») образовались огромные очереди. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях.

По данным Оксаны на 14:25 на пункте пропуска в Горловку со стороны Бахмута находилось пешеходов 3/4 сетки; на Бахмут было пусто. «Всех (и пеших в обе стороны, и пассажиров машин) отправляют в вагончики мгб днр на дополнительную проверку паспортов», – пишет она.

В комментариях пользователи подтверждают, что движение через КПП практически стоит.

Наталья: «На ДНР посту в Горловку, просто ужас, за 4 часа даже до стелы не доехали».

При этом Иван утверждает, что из-за создавшейся очереди не все смогут сегодня пересечь линию разграничения. «Проехать успеют не все», – пишет он по данным на 16:08.

«Сегодня машин аж за поворотом», – подтверждает Анна.

Вместе с тем Валентина считает, что считать причиной образования очередей только перевозчиков – не верно. «Если бы пропускали нормально то и суперльгота не мешала бы, особенно пешим. Эта же льгота в Украине, и стоят максимум пару часов», – поясняет она.

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