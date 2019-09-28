«Шаг навстречу»: Школьников учили понимать друг друга

Благотворительная организация «Краматорск. Каритас» провела в школе с. Берестовое (Донецкая обл.) в рамках проекта «Устойчивость и Развитие» тренинг по форум-театру «Шаг навстречу». В ходе мероприятия участники ознакомились с методикой форум-театра, развивали навыки конструктивного разрешения конфликтных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Работая с группой, мы ставили целью помочь подростками найти выход из затруднительного положения, увидеть новые способы решения проблемы. Наша совместная работа с методикой форум-театра – это работа с проблемами подростков: родители и дети, первая любовь, давление и презрение со стороны сверстников, если ты «не такой», новенькие в классе, агрессия на улицах, богатые и бедные, многообразие и принятия себя и другими человека с необычным внешним видом», – говорится в сообщении.

На тренинге выполнение упражнений, обсуждение, общение проходило в непринужденной обстановке, никто никому не навязывал своих мыслей, никто не принуждал к участию, и поэтому та информация, которая была предложена, не вызывала внутреннего протеста и воспринималась органично. Участники смогли увидеть сценки, которые показали проблемные ситуации в жизни подростков. Постановка рассказывала, как в классе идет неприятие, игнорирование и даже травля успешного ученика. В то время как часть одноклассников делают вид, что не замечают конфликта.

Впечатления от участия дети описывают так: «Эти проблемы постоянно встречаются в нашей жизни, мы наблюдаем вокруг».

«Форум-театр поднял проблему и позволил взглянуть на ситуацию с разных сторон, а привлеченные ученики могли узнать себя или проанализировать поведение других, задуматься над собственной позицией. Знакомая и непростая ситуация вызвала длительное обсуждение, активное включение в процесс. Подобные мероприятия необходимы и обязательно будут проводиться в проектных локациях», – отметил координатор проекта «Устойчивость и Развитие» Евгений Кулик.

Наталья Шевченко, социальный работник проекта «Устойчивость и Развитие», отметила: «В процессе мероприятия возникла идея поставить форум-театр во время родительских собраний, так как, возможно, это один из немногих способов донести до родителей или учителей реальные опасения и потребности детей».

«Спектакли помогли говорить в форме диалога, без осуждения и упреков увидеть альтернативные точки зрения и пути решения, сделать шаг к изменению устаревших неконструктивных паттернов поведения. Совместная работа во время тренинга приблизила молодых людей к ответам на вопросы "за что", "кто виноват", "как справиться с кризисом" и веру в то, что с трудом справиться возможно», – считает психолог проекта Марина Мартыненко.

Деятельность осуществляется в рамках проекта «Диалог для мира и интеграции», который реализуется частным учреждением «Украинская сеть образования взрослых и развития инноваций» при поддержке Федерального министерства иностранных дел Федеративной республики Германия. Партнер проекта из Германии – Comparative Research Network.

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