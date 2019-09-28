В Луганской области полицейские нашли украденную таксу (Фото)

В Луганской области патрульные вернули владельцу похищенного домашнего любимца. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Отмечается, что сообщение о краже поступило на служебный планшет патрульных вчера, около полудня. Мужчина жаловался, что у него похитили собаку породы такса. По словам пострадавшего, он зашел в магазин и оставил собаку у входа. Совершив необходимые покупки мужчина вышел на улицу и обнаружил пропажу собаки. Об исчезновении домашнего любимца он сразу сообщил в полицию.

Патрульные, прибывшие по вызову, установили, что в магазине работает камера видеонаблюдения. На снятом видео полицейские увидели, что собаку забрал пожилой мужчина. Имея фото вероятного вора патрульные начали его поиски.

Уже через некоторое время полицейские заметили гражданина, похожего на того, который был на видео. Им оказался 55-летний местный житель. Заявитель узнал мужчину: он вместе с ним был в магазине.

Задержанный пояснил, что увидел собаку на улице и подумал что она бездомная, поэтому и забрал ее домой.

Патрульные вернули пса хозяевам, а мужчину передали работникам следственно-оперативной группы, прибывшим на место происшествия.

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