Ударил ножом в спину: На жителя Славянска напали в развлекательном заведении

Во время конфликта 34-летний житель Славянска (Донецкая обл.)получил тяжелые телесные повреждения. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

В половине двенадцатого ночи медики скорой помощи сообщили полиции, что в микрорайоне Артема 34-летний мужчина получил ножевое ранение.

Полицейские установили, что это произошло в ходе конфликта с неизвестным. Выяснение отношений между двумя мужчинами началось в развлекательном заведении. Один из них предложил выйти на улицу «разобраться», но в дверях получил удар ножом в спину.

Правонарушителем оказался ранее судимый за разбой местный житель. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и находится в изоляторе временного содержания.

Проводится досудебное расследование по ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение».

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