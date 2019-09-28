Сезон гриппа: украинцам в этом году грозят четыре штамма вируса

Во время эпидемического сезона 2019/2020 года в Северном полушарии будут циркулировать четыре вируса гриппа: два вируса типа А – Brisbane и Kansas и столько же типа В – Colorado и Phuket. Об этом сообащет Центр общественного здоровья, передает «Укринформ».

«По расчетам ВОЗ, в течение нового эпидемического сезона в Северном полушарии будут циркулировать вирусы гриппа типа A (Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09, Kansas/14/2017(H3N2)) и вирусы гриппа типа B (Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87), Phuket/3073/2013). Эти штаммы уже циркулировали ранее и известны украинским медикам», – сообщили в ЦОЗ.

Там подчеркнули, что наиболее опасными являются вирусы гриппа типа А, поскольку могут привести к осложнениям – энцефалиту, пневмонии, отиту и ряду других воспалительных процессов.

По данным Центра общественного здоровья, в Украину уже доставлены 103 550 доз вакцин, которые сейчас находятся на этапе контроля качества и безопасности в Гослекслужбе Украины.

«Ориентировочная дата окончания контроля 01.10.2019. Вакцины поступят в продажу сразу по завершению контроля. Приобрести вакцину можно будет в больницах и аптеках», – подчеркнули в ЦОЗ.

Как проинформировали в Центре, в целом планируется доставка 500 000 доз вакцин против гриппа. Сейчас поступили вакцины производства Франции («Санофи Пастер») и Кореи («Грин Кросс Корпорейшн»).

В ЦОЗ отмечают, что ежегодная вакцинация является лучшей профилактикой, поскольку уменьшает риск заболевания гриппом, серьезных осложнений, госпитализации и смерти. Вакцины от гриппа, которые доставляются в Украину, защищают от всех актуальных штаммов гриппа.

По данным ЦОС, в течение эпидемического сезона 2018/2019 (01.10.2018–19.05.2019) в Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн человек, 65,3% из которых – дети в возрасте до 17 лет.

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