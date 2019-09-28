Бдительность кинологов помогла выявить опасный схрон с боеприпасами (Фото)

В течение двух недель личный состав сводного мобильного подразделения кинологической группы Национальной гвардии Украины, который выполняет задачи в составе Объединенных сил, активно привлекается к проведению стабилизационных действий в районах, находящихся причастными к линии соприкосновения. Лучших кинологов со всей страны вместе с воспитанниками отправили для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов на востоке страны. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Недавно, во время профилактических мероприятияй вблизи поселка Лебединский Донецкой области, благодаря бдительным и решительным действиям, младший лейтенант Иван Соха и его четвероногий друг «Багира» обнаружили опасный тайник с боеприпасами, который мог быть использован против наших военных. К месту находки военнослужащие вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции Украины для извлечения найденных боеприпасов», – говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что на днях личный состав сводной группы разминирования Национальной гвардии вблизи населенного пункта Виноградное Донецкой области во время осмотра позиций обнаружил взрывоопасный предмет, который впоследствии пиротехниками был идентифицирован как 125 мм артиллерийский снаряд.

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