ConnectPRO: В МВД представили сервис для людей с нарушением слуха

Люди с нарушением слуха смогут воспользоваться новым сервисом от Министерства внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

В Министерстве представили новую услугу. Она называется ConnectPRO. Администраторы сервисного центра МВД будут предоставлять людям с нарушениями слуха планшеты с помощью, которых будет установлена связь с сурдопереводчиком.

На данный момент такой сервис запускается в украинской столице, скоро к ней присоединятся Львов, Одесса, Херсон и Днепр.

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