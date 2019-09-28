ДТП В Мариуполе: Автомобиль с военными столкнулся с патрульной «Тойотой» (Фото)

Сегодня, 28 сентября, около 18:00 в Мариуполе (Донецкая обл.) на ул. Итальянской в районе студенческой столовой военный внедорожник столкнулся с автомобилем патрульной полиции, сообщают очевидцы.

На данный момент патрульные полицейские комментировать происшествие отказались. Известно, что в ДТП никто не пострадал.

Автомобиль с военными несколько месяцев назад уже был участником ДТП в Мариуполе.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: Сайт Мариуполя

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