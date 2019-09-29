Переселенец в гараже оборудовал популярную звукозаписывающую студию (Фото)

Переселенец в Харькове в на грант IOM Ukraine купил оборудование и оборудовал звукозаписывающую студию, сообщает пресс-служба IOM Ukraine.

«Дмитрий переселенец, сейчас живет в Харькове, в общежитии. Учится на программиста, но больше всего любит музыку, и уже умеет профессионально ее записывать», – говорится в сообщении.

В прошлом году он подал заявку в проект, который МОМ внедряла благодаря финансированию от правительства Федеративной Республики Германия через Немецкий Банк Развития KfW.

Пройдя двухдневный тренинг, Дмитрий написал свой первый в жизни бизнес-план и по результатам его защиты получил грант: профессиональный микрофон и профессиональный аудиоинтерфейс.

«Бизнес-план понемногу реализуется, Дмитрий имеет небольшой, но постоянный доход. На рекламу тратиться не приходится: рекомендации довольных клиентов работают лучше. Сегодня к Дмитрию обращаются и отдельные инструментальщики, и вокалисты, и целые группы. Пока только из Харькова, но это, мы верим, только начало. Первой студией Дмитрия стал холодный арендованный гараж. Но мы знаем, сколько выдающихся людей и известных компаний начинали с арендованных гаражей», – говорится в сообщении.

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