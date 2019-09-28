В «ЛНР»: Пятеро детей подорвались на гранате

Сегодня, 28 сентября, пятеро детей в возрасте от 7 до 13 лет, гуляя возле лесного массива недалеко от жилых домов в н.п. Красная Заря Перевальского района (Луганская обл.), обнаружили тайник с боеприпасами. Об этом сообщает «народная милиция ЛНР».

Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести.

В настоящее время пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Луганска, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

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