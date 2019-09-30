С помощью интернета: В облстате рассказали, как будет проходить перепись населения на Донетчине

Во время Всеукраинской переписи населения жителей будут опрашивать не по месту их регистрации (прописки), а по фактическому месту проживания на момент мероприятия. Даже в больницах, гостиницах, домах отдыха. Об этом «Донецким новостям» сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

За годы независимости в Украине перепись населения прошла лишь один раз – в декабре 2001 года. Согласно ее результатам, количество украинцев на тот момент составило 48 млн 457 тыс. жителей. Очередную перепись населения планировали провести сначала в 2012 году, потом – в 2013 году, затем – в 2016-м. В итоге, перепись запланирована на 2020 год соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины № 581-р от 9 апреля 2008 года.

Для проведения переписи-2020 будет наниматься временный персонал (регистраторы), который и будет опрашивать респондентов. Причем сбор данных о населении будет происходить с использованием новых технологий:

регистраторы будут иметь планшеты со специальной онлайн-программой, которая будет передавать данные через интернет;

программа переписи населения будет содержать определенную анкету с вопросами, на которые должны будут ответить жители.

Регистраторы будут обходить жилые дома и жилые помещений в других зданиях. «Население переписывают по постоянному месту жительства, даже временному, а не по месту работы или службы. Для целей переписи населения постоянным местом жительства является дом, квартира, место в общежитии и т.д., где опрашиваемый постоянно (обычно) проводит ежесуточно большую часть своего ночного отдыха. Это место может совпадать или не совпадать с регистрацией по месту жительства», – подчеркнула и.о. начальника ГУ статистики в Донецкой области Лариса Мишина.

Она акцентировала, что записи в переписную форму будут занесены независимо от наличия у респондента регистрации (прописки) по месту жительства и его права на жилую площадь в этом или другом месте. «Если человек имеет регистрацию по месту жительства по одному адресу, а фактически проживает по другому, он будет опрошен по месту фактического проживания», – уточнила руководитель областного управления статистики.

С апреля 2019 года в регионе проводится подготовительная работа к переписи. В частности:

уточняется перечень и границы городских населенных пунктов, упорядочение в них названий улиц, переулков и т.п., номеров кварталов, домов и квартир и т.д. Аналогичная работа проводится по более мелким населенным пунктам;

уточняется местонахождение мелких поселений служебного назначения. Например, связанных с обслуживанием и эксплуатацией железнодорожных и водных путей сообщения, лесных массивов, метеорологических станций, геологических организаций и т.п.;

формируется информация об имеющихся на территории региона садоводческих обществах;

актуализируются карты;

согласовывается перечень объектов, на которых перепись населения будет проводиться в особом порядке (места лишения свободы, больницы и пр.).

Также сейчас уточняется численность населения по каждому жилому дому. Это касается не только обычных домов, но и:

принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям;

детских домов, общеобразовательных школ-интернатов;

домов-интернатов для престарелых и лиц с инвалидностью;

общежитий для студентов и учащихся учебных заведений;

больниц, санаторно-курортных учреждений;

гостиниц, домов отдыха и т.д.

В облстате дополнили, что одним из важнейших подготовительных этапов к Всеукраинской переписи населения являются работы по составлению квартальных списков. «От качества сборки этих списков зависит правильность проведения переписного районирования и обеспечения полноты охвата населения во время переписи. Квартальные списки домов составляют во всех городах, поселках городского типа и крупных сельских населенных пунктах (с численностью населения 2800 человек и более). Эти списки составляет специально подготовленный временный переписной персонал (регистраторы) путем обхода домов на местности», – отметила заместитель начальника ГУ статистики в Донецкой области Елена Мошура.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. Бюджет осуществления переписи составляет 5 млрд грн. Ранее сообщалось об особенностях подготовки к переписи населения в Краматорске и в Славянске.

Осенью 2019 года перепись населения планируют провести за линией разграничения – в «ДНР» она запланирована на октябрь, а в «ЛНР» – с 4 сентября по 18 октября. По предварительным подсчетам, данное мероприятие для «ДНР» обойдется в 309 млн руб. (примерно 127 млн грн), в «ЛНР» – 145 млн руб. (59 млн грн). Ожидается, что эти расходы обеспечит Россия.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: