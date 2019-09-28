«Народный фронт» оценил деятельность Волкера

Партия «Народный фронт» поблагодарила спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера за его активную и преданную миссию. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщает пресс-служба политсилы.

«Посол Курт Волкер сделал весомый вклад в процесс мирного урегулирования и защиты безопасности и территориальной целостности нашего государства… Надеемся, что дальнейшие усилия посла Волкера будут нацелены на укрепление стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Украиной», – отметили в политсиле.

В пресс-службе дополнили, что «Народный фронт» высоко ценит много важных результатов сотрудничества с американскими коллегами, «которые имели принципиальное значение для сдерживания российского агрессора и расширения мировой коалиции в поддержку Украины».

Напомним, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что уходит с поста.

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