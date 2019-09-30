Население Мариуполя сокращается, – облстат

За 18 лет численность населения Мариуполя – ныне второй столицы подконтрольной Украине части Донецкой области – снизилась на 11%, за последние полгода – еще на 1%.

Как сообщила «Донецким новостям» замначальника Главного управления статистики в Донецкой области Елена Мошура, согласно последней Всеукраинской переписи населения 2001 года (по состоянию на 5 декабря) в Мариуполе (с учетом присоединенных в 2015 году территорий сел Виноградное, Пионерское, Приморское) числилось:

наличное население (те, кто находился на данной территории на момент учета независимо от места постоянного проживания) – 494 820 чел.;

постоянное населения (по прописке, регистрации) – 491 109 чел.

По состоянию на 1 января 2019 года здесь уже проживало 440 367 чел. «наличного» населения. Постоянно в Мариуполе числилось 436 972 чел., из них:

по гендеру: 238 452 – женщин (55% от общей численности населения) и 198 520 – мужчин (45%);

по возрасту: взрослое население (старше 18 лет) – 373 656 чел. (86% от общей численности населения), дети от 0 до 6 лет – 22 985 чел. (5%), дети возрастом от 7 до 17 лет – 40 331 чел. (9%).

Как уточнила Мошура, детальная информация о населении города дается по состоянию на 1 января последующего года. Т.е. детальная информация (по гендеру и возрасту) за нынешний год будет известна только по состоянию на 1 января 2010 года.

По состоянию на 1 июля 2019 года в Мариуполе проживало 437 973 чел., а постоянных (зарегистрированных) – 434 578 чел. За полгода с начала 2019 года в город прибыло 1708 чел., а выехало – 1496 чел.

Таким образом, начиная с 2001 года численность наличного населения в Мариуполе снизилась на 11% (постоянного – на 12%), а за последние полгода – на 1%.

Динамика численности населения Мариуполя, чел.

2001 2018 1 июля 2019 г. Наличное население (проживание по факту) 494 820 440 367 437 973 Постоянное население (прописка, регистрация) 491 109 436 972 434 578

Елена Мошура отметила, что именно управление статистики не ведет учет переселенцев. «Согласно Постановлению КМУ № 509 от 01.10.2014 задачи по ведению Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ) возложено на Министерство социальной политики Украины. Поступления информации о внутренне перемещенных лиц в органы государственной статистики вышеуказанным постановлением не предусмотрено», – сообщила она.

При этом численность ВПЛ входит в данные о наличном населении города.

Также в облстате не смогли сообщить количество проживающих в Мариуполе пенсионеров, поскольку «информация о количестве пенсионеров Главное управление статистики получает от Пенсионного фонда Украины без распределения по городам областного значения и районами».

Елена Мошура подчеркнула, что наиболее полная информация о проживающих в Мариуполе будет получена в ходе Всеукраинской переписи населения, которая запланирована на 2020 год.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения до конца 2019 года. Бюджет осуществления переписи составляет 5 млрд грн. В облуправлении статистики Донецкой области рассказали об особенностях проведения переписи населения в регионе. Также сообщалось о нюансах подготовки к переписи в Краматорске и в Славянске.

Осенью 2019 года перепись населения планируют провести за линией разграничения – в «ДНР» она запланирована на октябрь, а в «ЛНР» – с 4 сентября по 18 октября. По предварительным подсчетам, данное мероприятие для «ДНР» обойдется в 309 млн руб. (примерно 127 млн грн), в «ЛНР» – 145 млн руб. (59 млн грн). Ожидается, что эти расходы обеспечит Россия.

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