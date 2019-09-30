Дешевле, чем на гортранспорте: Житель Мариуполя открыл сеть заправок для электромобилей (Фото)

В то время как владельцы «евроблях» сидят на «пороховой бочке», правительство, выбрав проевропейское направление, поддерживает любителей электромобилей – до 2022 года электромобили освобождены от налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза при импорте на территорию Украины. И не важно, где и как покупать электрокар. Машину можно ввезти самому из любой страны и растаможить по нулевым налогам или купить у официальных дилеров с указанными льготами.

По данным Министерства инфраструктуры Украины, на 1 июля 2019 года в стране зарегистрировано уже порядка 14 тыс. электромобилей и 13 тыс. гибридных авто. Самое большое их количество – в Киеве и Киевской области. Затем идет Одесса, Харьков, Днепр и Львов.

По всей же Донецкой области едва наберется несколько сотен электрокаров. И дело не только в цене авто (например Nissan Leaf 2013 года выпуска можно приобрести в среднем за 10 тыс. долл.). Загвоздка в другом – в регионе практически нет заправочных станций для «зеленого» транспорта.

Все трудности и неудобства эксплуатации электрокара в 2017 году на себе в полной мере ощутил Алексей Московский. Он один из первых среди жителей Мариуполя принял решение перейти с бензинового автомобиля на электрический.

«Проблема с местами для зарядки электроавто в 2016-2017 годах была очень явной. Зарядиться в Мариуполе было возможно только в домашних условиях. Идея оснастить родной город электрозаправочными комплексами пришла еще в 2017 году, однако на реализацию проекта не было средств», – рассказал «Донецким новостям» Алексей.

Задуманное все же удалось воплотить в реальность благодаря гранту от «Украинского донецкого куркуля». Сейчас в приморском городе функционируют 10 заправок общественного пользования с возможностью зарядки электрокаров всех типов и одновременно трех автомобилей каждая. На этом 35-летний предприниматель не собирается останавливаться: Московский ищет партнеров и инвесторов для развития первого уже действующего в Мариуполе электротакси.

Спускал колеса, чтобы авто не достались сторонникам «русского мира»

Школу Алексей Московский окончил в Краматорске, но за высшим образованием поехал в Мариуполь. В Приазовском государственном техническом университете выучился на специалиста по международным перевозкам. Но в жизни ему больше пригодилось юридическое образование, полученное в Харьковском университете им. Ярослава Мудрого.

До войны Алексей занимался продажей автомобилей: в центре Мариуполя у него была площадка и автосалон по продаже как нового, так и транспорта с пробегом. «Именно поэтому в 2014-м неоднократно к нам наведывались сторонники "русского мира", желая отжать автомобили "на баррикады". У них тогда не получилось это сделать: мы спускали и снимали колеса, аккумуляторы и делали незначительные поломки автомобилей. В итоге они потеряли к нам интерес», – вспоминает Алексей.

После освобождения Мариуполя в июне 2014 года Московский потихоньку перевез автомобили в Днепр. «Почему Днепр? Этот город среди областных центров ближе территориально к дому, к тому же тогда жизнь и бизнес в Днепре были более безопасные и перспективные. В Днепре довольно быстро арендовал площадку под автосалон и помимо бензиновых и дизельных машин стал продавать еще и электрические», – отметил собеседник.

Езда в удовольствие, но проблема с «розетками»

Алексею всегда хочется быть новатором в бизнесе, но, к сожалению, Мариуполь – город который на тот момент не давал перспектив предпринимателям. С принятием закона о льготах на ввоз электромобилей Московскому представились новые возможности для расширения дела. Приобретя в 2017 году электрокар Nissan Leaf, Алексей понял преимущества автомобилей на электротяге и «влюбился» в них, несмотря на пессимистические и скептические взгляды так клиентов, так и конкурентов.

«Это был на тот момент относительно недорогой и понятный автомобиль, который можно было взять "для пробы". Внешне выглядит не очень, но ездить на нем одно удовольствие: мягкий, комфортный, тихий, во всех вопросах понятный автомобиль, который не требует вовсе никакого внимания кроме ежедневного доступа к "розетке". Единственная проблема, которая не давала спокойствия – в Мариуполе совсем не было мест для зарядки. Приходилось заряжаться только в домашних условиях, что весьма проблематично, поскольку проживал в многоэтажке. В Днепре ситуация была не намного лучше. Годом позже "загорелся" автомобилем Tesla Model S. и скоро осуществил свою мечту, приобретя подержанный электрокар из Америки. Машина – супер, при этом экономия на топливе и приятная динамика с восторженными взглядами прохожих вслед. На сотню километров пробега достаточно 20 кВт электроэнергии (по тарифу 1.6 грн./кВт. это всего 32 грн.). Случилось, что после нее прокатился на автомобиле BMW с большим объемом и очень расстроился. На 100 км этот монстр "сжирает" 25 литров бензина»,– поделился Алексей.

«Куркулевский» проект потянул на миллион

«Для комфортной эксплуатации электроавто Мариуполю нужны электрозаправочные станции», – подумал Московский, и стал действовать в этом направлении. Пока Алексей обдумывал идею своего «зеленого» проекта, от знакомой узнал о грантовой программе Донецкой облгосадминистрации «Украинский донецкий куркуль».

«Участвовать или нет – речь даже не шла. Конечно же, надо было использовать все шансы для реализации задуманного. Правда, гладко ничего не шло. Мне дважды пришлось переписывать бизнес-план. Один раз мне его вернули из-за неточности расчетов. Второй раз в комиссии категорично заявили, что тема электрозаправок не значится в перечне допущенных к конкурсу бизнес-идей. Мне прямым текстом сказали, что зарядка электромобиля – это просто перепродажа электроэнергии и передача в аренду оборудования, что полностью противоречит условиям конкурса "Донецкий куркуль". Вот тут и пригодилось мне юридическое образование: нашел соответствующие документы, доказывающие, что это не так. Распечатал нужное постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разъяснил ситуацию в бизнес-плане. В итоге, я был допущен к защите в числе одного из последних конкурсных отборов прошлого года», – вспоминает Алексей.

Однако и там все шло не просто, в конкурсной комиссии было достаточно скептиков, которые не поддерживали идею мариупольского бизнесмена. Их можно понять, ведь на тот момент (осень 2018-го) на всю Донецкую область было всего несколько десятков электромобилей и всего 3 электрозаправки – в Славянске, Краматорске и Святогорске. Для сравнения – в Харькове автомобилей на электротяге было более тысячи, а мест где можно было зарядиться, уже насчитывалось около 350, в Одессе – около 400 зарядных устройств, в Киеве – более 700. Получается, Донецкая область совершенно не была развита в данном направлении. Например, в Мариуполе было 2 станции, их установили еще в 2015-м или 2016 году. Они уже долгое время не работают и не обслуживаются, сейчас стоят просто "как мебель" возле торговых комплексов «Амстор».

«На защите бизнес-плана делал акцент и на зеленых технологиях, и на проблемах экологии Мариуполя, и на общемировых тенденциях, и на существенной экономии в топливе для потребителя услуги. Ведь при пробеге автомобиля около 33 тыс. км в год собственник сможет ежегодно сэкономить на обслуживании автомобиля до 120 тыс. грн, а это более 35% стоимости самого автомобиля. Особо обратил внимание на слабое место – экологию и выбросы углекислых газов. Например, за год бензиновое или дизельное авто выбрасывает в атмосферу более нескольких тонн углекислого газа, а электромобиль – ничего! Признаюсь честно, давно я так не нервничал. На защите даже пришлось повысить тон, но оно того стоило. В итоге, грант в размере 422 тыс. грн был мой. А всего проект по установке 8-ми электрозаправочных станций потянул на 606 тыс. грн финансирования. Но на деле вышло намного больше – около миллиона гривен. Появились такие расходы, о которых я даже и не подозревал при проектировании и договорных отношениях, и пришлось их платить из собственного бюджета. В частности, мною были не учтены расходы на контрагентов, которые предварительно дали "добро" на установку электрозаправок по их локациям, а по итогу – затягивали с согласованиями, требовали изготовления проектов по установке, укладку кабелей для подключения оборудования и даже повысили арендную плату. На некоторых локациях пришлось самостоятельно протягивать кабель, делать доступ к электричеству и предоставлять проекты по подключению», – перечислил предприниматель.

Еще по правилам грантовой программы Алексей официально трудоустроил двух человек. Они получают по 9 тыс. грн каждый, и плюс бизнесмен за них платит налоги. «Меньше не могу платить и, в общем-то, нет смысла, и так с трудом нашел этих специалистов», – поделился он.

Экономия очевидна: заправка электрокара дешевле бензинового в 5 раз!

Первый электрозаправочный комплекс Алексея по грантовой программе появился в декабре 2018 года возле ЦУМа. С небольшим интервалом до конца мая были установлены все электрозаправки по разным локациям Мариуполя, включая оживленные дороги и торгово-развлекательные комплексы. В качестве партнера Московский выбрал национальную сеть электрозаправочных комплексов «ТОКА»: на тот момент они чуть ли не единственные могли предоставить качественное оборудование и облачный сервис (приложение с подключением к станциям онлайн, биллинговую систему оплаты, кабинет партнера и кабинет клиента).

Все зарядные устройства размещены на мировых картах и имеют доступ онлайн через приложения компании «ТОКА» и «E-LINE». Стоимость зарядки тарифицируется не от времени пользования, а от количества потребленных киловатт – что делает преимуществом для клиентов по отношению к конкурентам. По словам Московского, это удобно для пользователей, которые хотят оставить автомобиль на зарядке и заняться своими делами на более длительное время, чем сама зарядка автомобиля.

«8 зарядных станций согласно грантовой программе и еще 2 уже только за свои средства. Хоть и прошло немного времени, но я вижу результат. Для меня он измеряется не только в доходе, а в увеличивающемся количестве электромобилей в Мариуполе. Их стало больше, и это меня очень радует. Ведь на самом деле не может быть электромобилей без инфраструктуры, и инфраструктура не развивается без электромобилей. Это взаимосвязано. Заработки с услуг по зарядке автомобилей не могут похвастаться быстрой окупаемостью. Но есть несомненная перспектива: количество интересующихся автомобилями на электротяге растет, я могу увеличить продажи электроавтомобилей в Мариуполе. Бонусом к проданному мной автомобилю я предоставляю бесплатную зарядку на 5000 км за счет пополнения аккаунта моего клиента. На самом деле это не стоит больших денег, и суммы уже включены в стоимость автомобиля при продаже, зато человек может несколько месяцев не заботиться о зарядке», – отметил предприниматель.

Говоря об экономическом преимуществе электрокара перед бензиновыми или дизельными автомобилями, Алексей привел цифры из собственного опыта. «Когда ездил на Tesla Model S, заряжался в офисе по коммерческому тарифу. Стоимость электроэнергии за киловатт около 3,5 грн. Примерно 60 кВт мне хватает на 300 км поездки. Выходит, что я потратил 200 грн, в то время когда на заправку бензиновой машины с расходом 13-15 литров на 100 км необходимо не менее 1 тыс. грн. Экономика более чем явная – в 5 раз! А если заряжаться в домашнем режиме, выйдет еще меньше. Иногда, эксплуатируя Nissan Leaf с его экономным расходом энергии, получается поездка дешевле, чем проехаться на общественном транспорте», – разъяснил Алексей.

«Зеленое» такси в прифронтовом городе

В начале августа 35-летний предприниматель начал новый проект – вывел на дороги Мариуполя 10 электроавтомобилей 2014 года выпуска. Сейчас водители, арендующие автомобили Nissan Leaf и Renault ZOE у компании Алексея Московского, работают в различных службах такси. «В этом месяце в городе появился крупный оператор – Uklon – сервис вызова авто через интернет. В этом есть и заслуга моей компании. Надеемся, что у нас сложится плодотворное сотрудничество», – говорит мужчина.

А вообще Алексей мечтает о собственной службе такси. «Но для равномерного покрытия всего города нужно еще хотя бы 30 автомобилей. Одна машина стоит не менее 12 тыс. долл. Дополнительно также необходимо развить сервис по обслуживанию автопарка, а все это не малые финансовые вложения. Поэтому сейчас активно ищу партнеров и инвесторов, готовых вкладываться в перспективный бизнес. Я уже все подсчитал, если правильно все работает, выходит хорошая доходность. Например, инвесторам, которые готовы передать нам в работу автомобили с полным возвратом денег, мы гарантируем 25% чистого дохода. А при участии в операционных процессах, при определенных партнерских программах можно предложить и еще большую доходность. Как вариант можно было бы взять автомобили из оборота автосалона, но мне хотелось бы и этот бизнес продолжать развивать», – объяснил Алексей.

В планах – СТО для электроавтомобилей

В этом году предприниматель хочет попытаться выиграть еще один «куркулевский» грант. На этот раз на открытие станции технического обслуживания (СТО) именно электрокаров всех марок. «Количество машин растет, возникают поломки, а толковых специалистов в Мариуполе нет, как и места для ремонта этих автомобилей. Я уже все подсчитал: для полноценного оснащения СТО необходимо не менее 50 тыс. долл. Эти деньги пойдут на приобретение программного оборудования, инструмента, обучения», – перечислил мариупольчанин.

Алексей Московский как бывалый бизнесмен понимает, что самому в краткосрочных перспективах развить все проекты нереально. «Во-первых, по причине отсутствия больших капиталовложений. Во-вторых, партнерское участие заключается не только в финансовых вложениях – обычно это и операционное участие в процессах управления и контроля, что при масштабировании бизнеса очень не помешает. Именно поэтому я открыт ко всем взаимовыгодным вариантам сотрудничества», – заключил собеседник.

Как государство поддерживает владельцев электроавтомобилей

В 2018 году были сняты акциз и НДС на импорт автомобилей в Украине. Это, в частности, дает автовладельцам следующие преимущества:

при ввозе электрокара на территорию Украины на него не налагается таможенная пошлина, акциз и НДС. А это более 35 % стоимости ввозимого электрокара;

электромобили не требуют подтверждения по токсичности выбросов Евро5.

Кроме того, принят закон, согласно которому владельцам будут выдавать специальные номера – с зеленым текстом для определения в потоке что это электромобиль. В будущем это даст право ездить по автобусной полосе, ставить авто в парковочных местах для электромобилей, выезжать в определенные участки центральных улиц, где для обычных авто будет запрещен проезд и т.д.

Что очень важно – с 2020 года планируют также убрать и сбор в Пенсионный фонд, который оплачивается при первой регистрации автомобиля на территории Украины – а это 3-5% от стоимости авто на сейчас.

Кроме того, согласно постановлений КМУ, существуют нововведения, согласно которых необходимо создание и выделение специальные парковочных мест с зарядными станциями для электромобилей на всех официальных паркингах и стоянках, торгово-развлекательных комплексах, жилых комплексах и общественных парковках.

Где в Мариуполе можно зарядить электроавтомобиль на общественных станциях

На всех локациях можно одновременно заряжать 3 автомобиля:

2 станции расположены на Левом берегу, возле торговых комплексов «Сильпо», «Амстор»;

1 – возле ЦУМа «Украина»;

2 – возле Центрального рынка;

1 – на парковке ТРЦ «Портсити»;

1 – возле Городского совета

остальные – на парковках супермаркетов «Амстор» и «Сильпо» в спальных районах города.

Для того, чтобы узнать точные адреса, достаточно просто скачать мобильное приложение «ТОКА», через которое можно не только найти адреса и посмотреть свободные места, но и полностью контролировать процесс зарядки.

Анна Курцановская, РПД «Донецкие новости»

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