Сводка из зоны ООС за 28 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь в результате обстрелов не было. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:
- трижды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- по два раза вблизи Лебединского и Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем;
- неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
- шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
- неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
- вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;
- неподалеку Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:
- вблизи Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Доломитного, Докучаевска, Старомихайловки, Александровки, Ленинского, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты им. Изотова ), Спартака, Новоласпы, Саханки. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, СПГ, БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера.
В результате обстрела Докучаевска зафиксированы повреждения:
- ул. Ватутина, д. 15 кв. 32 (повреждены окно, мебель и внутренняя облицовка стены жилой квартиры).
В результате обстрела Старомихайловки зафиксированы повреждения:
- крыша стоматологии по ул. Октябрьской, д.7;
- хозяйственная постройка жилого дома по адресу ул. Октябрьская, д. 4.
В результате обстрела Александровки зафиксированы повреждения:
- кровля и стена жилого дома по адресу ул. Челюскинцев, д.1.
Жертв среди мирного населения нет.
В «ЛНР» сообщили о четырех случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды). Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, также применялось вооружение БМП-1.
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