Сводка из зоны ООС за 28 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь в результате обстрелов не было. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

трижды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

по два раза вблизи Лебединского и Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем;

неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;

неподалеку Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

вблизи Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Доломитного, Докучаевска, Старомихайловки, Александровки, Ленинского, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты им. Изотова ), Спартака, Новоласпы, Саханки. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, СПГ, БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера.

В результате обстрела Докучаевска зафиксированы повреждения:

ул. Ватутина, д. 15 кв. 32 (повреждены окно, мебель и внутренняя облицовка стены жилой квартиры).

В результате обстрела Старомихайловки зафиксированы повреждения:

крыша стоматологии по ул. Октябрьской, д.7;

хозяйственная постройка жилого дома по адресу ул. Октябрьская, д. 4.

В результате обстрела Александровки зафиксированы повреждения:

кровля и стена жилого дома по адресу ул. Челюскинцев, д.1.

Жертв среди мирного населения нет.

В «ЛНР» сообщили о четырех случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды). Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, также применялось вооружение БМП-1.

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