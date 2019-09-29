Сводка из зоны ООС за 28 сентября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 28 сентября: Версии сторон конфликта

29.09.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. За минувшие сутки потерь в результате обстрелов не было. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • трижды неподалеку Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • по два раза вблизи Лебединского и Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку от Водяного – из гранатометов различных систем;
  • неподалеку Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
  • вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • шесть раз вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • дважды неподалеку Новгородского – из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Троицкого – из минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • неподалеку Новотошковского – из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;
  • вблизи станции Кондрашевская – из миномета калибра 82 мм;
  • неподалеку Луганского – из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ 3 раза нарушили режим прекращения огня. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки  «Восток» противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку от Новотроицкого –  из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил:

  • вблизи Травневого – из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций у Донецка (пос. ш-ты «Трудовская»), Доломитного, Докучаевска, Старомихайловки, Александровки, Ленинского, Горловки (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты им. Изотова ), Спартака, Новоласпы, Саханки. Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, СПГ, БМП-2, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, зафиксирована работа снайпера. 

В результате обстрела Докучаевска зафиксированы повреждения:

  • ул. Ватутина, д. 15 кв. 32 (повреждены окно, мебель и внутренняя облицовка стены жилой квартиры).

В результате обстрела Старомихайловки зафиксированы повреждения:

  • крыша стоматологии по ул. Октябрьской, д.7;
  • хозяйственная постройка жилого дома по адресу ул. Октябрьская, д. 4. 

В результате обстрела Александровки зафиксированы повреждения:

  • кровля и стена жилого дома по адресу ул. Челюскинцев, д.1. 

Жертв среди мирного населения нет. 

В «ЛНР» сообщили о четырех случаях нарушения режима прекращения огня. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Логвиново (дважды). Огонь велся из 82-мм и 120-мм минометов, гранатометов СПГ-9 и АГС-17, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, также применялось вооружение БМП-1.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Комментарии