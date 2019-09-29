Обходной мост у КПВВ «Станица Луганская соединен с разрушенной секцией, – ОБСЕ

Команда Специальной мониторинговой миссии (ССМ) ОБСЕ продолжает наблюдать за ситуацией по восстановлению взорванного моста у КПВВ «Станица Луганская». Об этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что по доступным СММ данным воздушного наблюдения по состоянию на 26 сентября зафиксировано, что обходной пешеходный мост был соединен с разрушенной секцией моста у Станицы Луганской.

Кроме того, в СММ отметили, что 26 сентября представитель группы саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщил СММ, что сотрудники ГСЧС будут проводить работы по разминированию в 100-150 м к востоку от дороги и в 500 м к югу от контрольного пункта въезда-выезда у Станицы Луганской.

Наблюдатели видели рабочих из неподконтрольных украинскому правительству районов, которые срезали деревья примерно в 100 м к юго-западу от северного края металлической части моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска), вдоль южного берега реки Северский Донец. В тот же день наблюдатели зафиксировали огонь примерно в 50 м к востоку от южной оконечности металлического моста, отметив, что четверо вышеупомянутых рабочих из неподконтрольных правительству районов стояли в 20 м от огня. При этом наблюдатели также трижды слышали громкий треск (по оценке, звуки детонации боеприпасов для стрелкового оружия под действием огня). Вечером 26 сентября члены патруля Миссии слышали еще 2 взрыва неопределенного происхождения (по оценке, контролируемые подрывы в пределах участка разведения).

Днем 27 сентября неподалеку от блокпоста незаконных вооруженных формирований южнее разрушенной секции моста у Станицы Луганской команда СММ заметила 9 саперов из неподконтрольных правительству районов. В тот же день наблюдатели видели 8 рабочих из подконтрольных правительству районов с самосвалом, которые работали на временном обходном пешеходном мосту, соединенном с южным краем разрушенной секции моста. Члены патруля Миссии видели, как рабочие закрепляли деревянные доски сверху на плитах, а также устанавливали поручни по обе стороны временного моста.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. С 9 сентября украинская сторона ведет подготовительные работы по строительству временного обходного моста. По нему люди будут пересекать линию разграничения, пока на основном мосту украинская сторона и представители «ЛНР» будут восстанавливать разрушенный пролет.

Как сообщалось ранее, восстанавливаемый мост вблизи КПВВ в Станице Луганской планируется открыть до 27 ноября.

Также сообщалось, что за ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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