Не быстро, но и не медленно: Ситуация в пунктах пропуска утром 29 сентября

Сегодня утром, 29 сентября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Дарья: «7:18. Майорск ДНР: половина сетки пеших в сторону Украины. Пропускают не быстро, но и не медленно»;
- Марина: «8:57. Пеших пол сетки»:
- Приходько: «9:26. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:25 на пункте пропуска 210 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Коля: «6:52. Каргил: 150 общая, 60 льгота»;
- Влад: «8:49. Каргил: очередь в Украину от спуска с моста, движение уверенное».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Вадим: «7:16. Пока около 20 машин на Новотроицком»;
- Виталий: «8:30. Стал на Еленовке в 5:30. Прошел в 7:50»;
- Алеся: «9:12. На Еленовке из Донецка машин до поворота на Докучаевск. До заезда на блокпост это где-то 30-35 машин».
О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь», КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.
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