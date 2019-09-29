Не быстро, но и не медленно: Ситуация в пунктах пропуска утром 29 сентября

Сегодня утром, 29 сентября, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

Государственная пограничная служба Украины не представила свою традиционную утреннюю сводку по положению дел на украинских КПВВ.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Дарья: «7:18. Майорск ДНР: половина сетки пеших в сторону Украины. Пропускают не быстро, но и не медленно»;

Марина: «8:57. Пеших пол сетки»:

Приходько: «9:26. КПВВ "Горловка". По состоянию на 9:25 на пункте пропуска 210 автомобилей, 8 автобусов и микроавтобусов, до 350 человек пешей очереди».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Коля: «6:52. Каргил: 150 общая, 60 льгота»;

Влад: «8:49. Каргил: очередь в Украину от спуска с моста, движение уверенное».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Вадим: «7:16. Пока около 20 машин на Новотроицком»;

Виталий: «8:30. Стал на Еленовке в 5:30. Прошел в 7:50»;

Алеся: «9:12. На Еленовке из Донецка машин до поворота на Докучаевск. До заезда на блокпост это где-то 30-35 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь», КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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