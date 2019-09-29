Художники из 6 стран создадут в Краматорске серию муралов и стрит-арт улицу (Фото)

В Краматорске (Донецкая обл.) начались масштабные работы по созданию муралов. Над каждым объектом будут работать разные художники из Бельгии, США, Италии, Испании, Франции и Украины. Об этом сообщил руководитель проекта Денис Смачелюк.

По его словам, в Краматорск приехала команда профессиональных художников, чтобы сделать город еще ярче. Вчера, 28 сентября, на ул. Марата на фасаде дома №4, был практически закончен первый мурал. «Наша идея создать в Краматорске стрит-арт улицу, где будут располагаться шесть арт-объектов. Еще два будут нарисованы в центре города. Первый мурал будет закончен уже завтра, а все остальные объекты планируем завершить уже к началу ноября, надеемся, погода нас не подведет», – сказал Смачелюк.

На всех фасадных стенах домов перед нанесением рисунков проводятся предварительные грунтовочные работы.

Над первым объектом работает итальянский художник Фабио Петани (Fabio Petani). «Я в Украине второй раз в жизни. Первый визит мой был в город Киев, который мне очень понравился, и вот сейчас меня пригласили в этот город, и я просто очарован, он такой уютный, компактный и красивый. Мне захотелось добавить еще больше теплоты и ярких красок, и изобразить озеро и горы для тех людей, которые не могут полюбоваться этим видом воочию», – поделился Фабио.

Ранее сообщалось, что в Краматорске появился мурал, посвященный выдающемуся краматорчанину – актеру и режиссеру Леониду Быкову. 20-метровый портрет актера и режиссера Леонида Быкова в городе, где он родился, учился в школе и впервые вышел на сцену рисовал харьковский художник Андрей Палаваль.

Источник: Восточный проект

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