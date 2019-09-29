Ремонт моста у КПВВ «Станица Луганская»: Люди рассказали, что изменилось

На единственном в Луганской области контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» продолжается возведение обходного пешеходного моста, который должны закончить к 11 октября. Основной мост, согласно графику Офиса президента, планируют открыть до 27 ноября. Тем временем, тысячи людей уже более 4 лет ежедневно ходят через пропасть возле разрушенного боевыми действиями старого моста.

Для одних граждан, пересекающих здесь линию разграничения, со стартом строительства моста не изменилось ничего. «А что изменилось? Чего бы мы сидели тут? Все осталось на местах. Пока еще ничего не изменилось. Там что-то копаются, какие-то леса строят. Но это же не мост, это вал, обычный вал», – говорит пенсионер.

«Я шел сюда пока ничего не заметил. Все так же. Строят там что-то, делают площадки, подготовка идет, подставки. Сдвиги визуально есть. А для нас пешеходов никакого улучшения пока не заметно. Пока все по-старому», – добавляет мужчина.

По мнению женщин, улучшения все-таки есть. «Стало, конечно, как-то лучше. И быстро пропускают, быстро. Раньше было и по 6 часов стояли, такое творилось, ужас. Через провал так и переходим, тяжело. Я с собой даже ничего и не беру, продукты не беру – мне тяжело», – сказала одна.

«Улучшения есть, очень заметны. Конечно, просто обидно, что это значит надолго. А вообще эти условия делают это очень хорошо, мы себя хоть чувствуем как люди уже. Из улучшений, это, во-первых, дорога – такого асфальта в городе, в Луганске, у нас нет», – поделилась другая женщина.

«Когда людей мало, тогда легче. И когда поменьше тачичников», – отметил мужчина.

Также люди считают, что дорогу следует сделать ровной и запустить автобус. «Это хорошо, что я с дочкой, она меня поддержит. То костылик, то палочку, то я за нее ухвачусь – вот так и иду. Если бы ровную дорогу сделали бы, чтобы какой-то транспорт ходил, так нам бы легче было», – делится пенсионерка.

Что касается прогнозов по строительству моста, по мнению мужчины, скорость восстановления зависит от наличия средств. «Деньги будут – построят», – сказал он.

Как сообщалось ранее, на участке между разрушенным мостом и КПВВ недавно заработали комфортабельный автобус и электромобиль. А 14 сентября на мосту в Станице Луганской начала работать группа социальной помощи – маломобильным людям бесплатно оказывают помощь при перемещении по деревянной лестнице на так называемом «провале» моста вблизи КПВВ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «hromadske»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: