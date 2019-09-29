Разведение сил и средств на Донбассе: Готовы ли бойцы ВСУ отходить от Богдановки? (Фото)

Район вблизи села Богдановка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в 2016 году был одной из точек разведения сил и средств. Впрочем, как и вблизи Золотого (Луганская обл.), разведение на этом участке не сработало. Сейчас украинские военные глубоко вкопались в землю, наблюдая за действиями незаконных вооруженных формирований (НВФ). Впрочем, военные работают на опережение. И пока приказа «отходить» не поступало – бойцы взялись заранее обустраивать новые оборонительные укрепления: окопы, блиндажи и наблюдательные пункты, пишет «Радио Свобода».

Так, новые позиции украинских войск обустраиваются за пределами населенного пункта Богдановка. Сейчас в селе проживает 8 человек. В основном, люди пожилого возраста. Если военные будут отходить то, вероятно, село останется в так называемой «серой зоне». Сейчас же солдаты занимают, по их словам, высоты, с которых могут контролировать окружающую территорию. На одной из наблюдательных позиций бойцы рассказывают, что у них сейчас надежно укреплены блиндажи и посты наблюдения.

Расстояние до противника на этом участке доходит до нескольких километров. Естественный ландшафт позволил бы обеим сторонам держать дистанцию, которая не позволяет задействовать стрелковое вооружение, по меньшей мере, точно в цель. «Впереди у нас поле. Расстояние где-то 800-900 метров. Далее идет обрыв, озеро. За озером является посадка, и уже за ней находятся наши противники. Самая дальняя точка к ним – более 4 км», – отмечает боец ​​ВСУ.

По словам военных, по ту сторону линии разграничения НВФ выстроили надежные укрепления. «Окопные работы у них проводились весной. Укреплено у них очень хорошо. Наши предшественники говорили, что заезжали машины с бетономешалкой и заливали туда бетон», – рассказал солдат.

Собираются ли НВФ отходить от таких надежно укрепленных позиций, украинские солдаты ответить не могут. Впрочем, убеждены, что как только украинские войска отойдут вглубь контролируемой территории – их позиции будут захвачены НВФ. «Если отойдем мы, они придут сюда и займут наши позиции. Это моя точка зрения. Но есть люди, которым виднее, и они знают, что делают», – говорит военнослужащий.

Пока о разведении сил и средств слышно со слов политиков или высшего руководства государства. И точно неизвестно, куда будут отходить войска, на какие расстояния и что будет с селом Богдановка, в частности с несколькими жителями, которые там еще остались.

Само село расположено в нескольких километрах от других населенных пунктов. Фактически въезд на территорию населенного пункта закрыт, попасть туда могут только местные жители. Им же, чтоб купить хлеб или какое-то элементарное продовольствие, приходится идти пешком до 5 км до ближайшего магазина. «А жить как, я не понимаю. Как не будет никого, то где ... пенсию как получить?», – говорит пожилая женщина, которую в селе называют бабой Любой.

Ей, как и всем остальным, приходится ездить за десяток километров, чтобы получить пенсию. Там и магазин. «Что будет то и будет. Все равно в Игнатовку или в Николаевку пустят. А что делать нам?», – говорит женщина.

И пока гражданское население слушает эхо раскатистых взрывов где-то неподалеку, украинские военные все же готовятся к такому решению высшего руководства страны. Хотя, что ждет население – этот вопрос остается открытым.

Как сообщалось ранее, по словам министра обороны Андрея Загороднюка, в настоящее время Генеральный штаб Украины готовит план разведения сил и средств на Донбассе. Также, по его словам, разведение войск на Донбассе будет происходить не сразу по всей линии разграничения, а участками.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!

Читайте также: