Обнародованы новые данные о переселенцах на Донетчине

В Донецкой области по состоянию на 26 сентября официально зарегистрировано 496 920 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
«По состоянию на 26.09.2019 на территории Донецкой области учтено 419 701 семья и 496 920 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.
Из них:
- лица трудоспособного возраста – 108 884;
- дети – 63 118;
- лица с инвалидностью – 17 429;
- пенсионеры – 307 489.
Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 97 433 человека. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:
- Волновахский район – 52 093;
- Краматорск – 48 143;
- Славянск – 39 930;
- Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 692;
- Константиновка – 23 214;
- Марьинский район – 20 488;
- Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 894;
- Мирноград (до переименования – Димитров) – 16 173;
- Селидово – 16 060.
Напомним, в Украине по состоянию на 23 сентября учтены 1 млн 410 тыс. 615 переселенцев из Донбасса и Крыма.
По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации
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