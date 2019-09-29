Все сгорело при попадании снаряда в дом: Мужчина с инвалидностью несколько лет не мог восстановить документы

Житель Донбасса Сергей Анатольевич, у которого сгорел дом при попадании снаряда, несколько лет не мог восстановить документы и получать социальные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Датского совета по делам беженцев (ДСБ) на своей странице в Facebook.

По информации правозащитников, во время пожара были утрачены все личные предметы мужчины, включая паспорт, без которого пострадавший не мог подать на социальную помощь в связи с инвалидностью. «Я третий год без ноги. Ни копейки от государства не получал, потому что без документов не мог оформить группу инвалидности. Так вот живу, рассчитываю только на помощь знакомых, семьи ведь у меня нет», – рассказал Сергей Анатольевич.

В 2018 мужчина обратился в ДСБ за юридической помощью. «Сгоревший паспорт Сергея Анатольевича был образца СССР, поэтому ему предстояло не только установить личность, но и подтвердить принадлежность к гражданству Украины. Также нужно было подтвердить факт постоянного проживания на территории Украины на момент обретения Украиной независимости, что оказалось сложной, но решаемой задачей», – говорится в сообщении.

Так, сначала юрист помог Сергею восстановить свидетельство о рождении и идентификационный налоговый номер, далее была выдана справка об установлении личности. Только потом состоялся суд, который принял решение выдать паспорт гражданина Украины.

Благодаря получению нужных документов в ноябре 2018 года, Сергей смог подать документы на получение выплат по инвалидности. По словам Сергея Анатольевича, без поддержки юриста сам бы он не смог ничего добиться.

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