Без больницы и магазина: Как живет Золотое на линии разграничения (Фото)

В ближайшее время стороны вооруженного конфликта на Донбассе должны развести войска – как раз на территории поселка Золотое-4 – это часть города Золотого в Луганской области, пишет «Настоящее время»

Жители поселка ждут, когда откроется контрольно-пропускной пункт: на территории, контролируемой НВФ, есть и больница, и другие необходимые объекты инфраструктуры. А пока за медицинской помощью им приходится ездить в Попасную – это 17 километров по разбитым дорогам. Линия разграничения разделила и многие семьи.

Как раз между позициями украинских военных и НВФ оказалась улица Вольная – самая окраина Золотого. О том, что это совсем не мирная территория, можно догадаться даже по бетонным конусам, расставленным вдоль дороги, чтобы помешать передвижению тяжелой техники.

Дом Нины повредило снарядом весной этого года, сама хозяйка была контужена. «Одна в хату попала, одна над домом взорвалась, забор побило», – рассказывает женщина.

Сейчас она пытается восстановить жилье: со стройматериалами Нине помог благотворительный Норвежский фонд, рабочим она платит сама.

Валерий живет на Вольной и тоже с нетерпением ждет разведения войск и открытия блок-поста. На вопрос, не боится ли он в случае отступления украинской стороны нового наступления НВФ, удивляется: «Откуда это видно, что будет наступление? Я не знаю».

О разведении войск стороны договариваются не впервые. Не в первый раз и заявляют, что свои обязательства выполнили.

«Но тяжелое оружие-то отвели – танки, все остальное поотводили такое. А раньше же все тут было», –говорит Валерий.

Во дворе у него до сих пор видны следы предыдущих боев. «Это шифер стоит уже новый, покрыли мы его. Вон плита проломанная – вон на той стороне. В гараже повылетали окна, в доме окон нема. Забито все», – показывает мужчина.

Жительнице Золотого Валентине 82 года. Вся ее молодость прошла в Первомайске – теперь это неподконтрольная территория. Чтобы попасть в родные места, ей надо поехать в Станицу Луганскую – там находится единственный в Луганской области контрольно-пропускной пункт. «Километров 120 или больше. А до "Первомайки" – семь», – говорит Валентина.

Как сообщалось ранее, часть жителей Золотого боится отвода украинских войск. Они считают, что после этого начнется мародерство, безнаказанность и самосуды. Горожане готовят акции протеста. Экс глава военно-гражданской администрации Золотого и села Екатериновка (апрель 2018 сентябрь 2019) Константин Ильченко говорит, что если развести войска в Золотом, линия обороны пройдет по центру города.

Напомним, разведение войск планируют провести по всей линии разграничения. Вокруг населенных пунктов Золотое (Луганская обл.) и Петровское (Донецкая обл.) создадут безопасные районы. Командующий операции Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что Генеральный штаб проводит подготовку к этому.

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, по ситуации в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) видно, что разведение сил и средств имеет и позитив, и негатив. Демилитаризация региона – важна.

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