Так это он и есть – русский мир: Жители Алчевска жалуются на качество воды (Фото)

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Алчевске (Луганская обл.) из водопроводных кранов течет грязная вода. Об этом сообщается в социальные сетях.

«"Лугансквода", спасибо, что заботишься о жителях Алчевска. С поднятием цены за воду качество воды улучшилось "значительно". Мы, конечно, водичке рады, так как вы теперь даете нам ее раз в 3 дня на целых 5 часов, но очень хочется чистой водички», – написала местная жительница Алена и опубликовала фото, уточнив, что «слева вода из колодца (колонки), а справа щедрость и забота "Луганскводы"».

В комментариях к фото бывшая жительница города, ныне проживающая в РФ, пишет, что в такой воде нет ничего страшного. «Живу 3 года в Лобне. От Москвы 10 км, и 3 года тут такая вода и ничего: или фильтры себе люди ставят, или используют ее как техническую. А для еды покупают все. Ни один фильтр не поможет. А счета космические за воду. Кожа не отслоилась, зубы не выпали. Пол чистый, вроде одежда тоже. А бабушка мне рассказывала, как при Сталине без водопровода жили и воду носили», – написала она.

Данный комментарий вызвал крайне негативную реакцию местных жителей:

Александр: «Да вы там хоть в лаптях ходите! Зачем сюда свои "блага цивилизации" притянули? При Украине вода была чистой...»;

Александр: «Так это он и есть – русский мир!».

Также горожане жалуются, что в некоторых районах нет воды совсем, а кое-где ее подают крайне редко:

Татьяна: «Что вы все ноете? Радуйтесь хоть такой воде, тем более что есть возможность набрать в колодце. У нас в связи с очередной аварией вообще нет никакой. Что купили, то и наше»;

Алена: «Мы совсем не ноем. Мы очень рады и благодарны "Луганскводе" за грязную вонючую воду из под крана, которой просто стремно что-то делать, и причем раз в 3 дня ее подают, это ж щедрость-то какая»;

Ольга: «Чему радоваться? Вы в ней можете постирать, не убив машинку и вещи? Нет! Вы такую воду нальете помыться и ребенка покупать? Нет! Я скажу больше, напор не выжимает на 7 этаж и колонка не включается! А может, вы еду приготовите из такой воды, которая прет болотом хуже, чем Лиманский ставок? Чему радоваться? Насмешка над людьми»;

Владимир: «Ну, вам еще повезло. У нас вода получилась 1 раз в 7 дней»;

Оксана: «У нас также один раз в пятницу»;

Евгений: «Последние 2 недели на Белинского тоже раз в три дня».

«В общем пипец. В доме можно скважину пробурить, а в квартирах народ просто попадает», – подвел итог дискуссии Петр.

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