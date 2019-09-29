Переселенцы и «Ощадбанк»: Прикованная к постели пенсионерка 3 года не получала выплаты

В прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) впервые пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), лицо с инвалидностью I группы добился возможности получать социальные выплаты через «Укрпочту». Для города этот случай является уникальным. Об этом сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

«О проблемах пенсионеров-переселенцев мы пишем достаточно часто. Потому что, несмотря на все усилия правозащитников, эта проблема остается одной из самых острых и болезненных: речь ведь в большинстве случаев идет о людях, которые остались без единственного источника существования, без денег, право на которые они зарабатывали в течение своей трудовой жизни. Поэтому имеем еще одну историю – о долгах, нежелании идти на уступки, бюрократизме и человечности», – говорится в сообщении.

Так, эта история началась в сентябре 2016 года: тогда пожилая женщина-переселенка переехала из Днепра, где была зарегистрирована как ВПЛ и получала пенсию, в Авдеевку.

По информации правозащитников, на новом месте пожилая женщина не могла самостоятельно посетить отделение «Ощадбанка» и открыть карточный счет для получения пенсии – из-за резкого ухудшения состояния здоровья она оказалась прикованной к постели. «Ее дочь неоднократно обращалась к специалистам банка с просьбой пойти навстречу пенсионерке – зайти к ней домой, заполнить все необходимые документы и решить этот вопрос. Зря – ответа она не дождалась. Здесь стоит отметить одну важную деталь: отделение "Ощадбанка", о котором идет речь, находится через дорогу от дома, где живет пенсионерка-ВПЛ – сверхусилий от работников учреждения не требовалось. Поэтому ситуация зашла в тупик», – рассказали в фонде.

В 2019 году пенсионерка обратилась за помощью к правозащитникам. Они помогли ей заполнить и отправить необходимые бумаги, чтобы установить и получить I группу инвалидности. В дальнейшем это позволило оформить пенсионные выплаты через отделения «Укрпочты». Как результат – уже в августе 2019 года женщина получила свою пенсию – впервые за 3 года.

Однако, как отмечается, на этом работа правозащитников не прекратилась – ведь задолженность по пенсии за 3 года женщине никто не выплатил. Поэтому мониторы фонда помогли ей написать заявления в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) – для дальнейшего обжалования действий ПФУ в судебном порядке.

Кроме того, открытым остался и вопрос по выплатам денежной помощи пенсионерке-ВПЛ, поэтому правозащитники вызвались помочь ей и с коммуникацией с представителями УТСЗН. «И здесь стоит отдать должное специалистам и ПФУ, и УТСЗН г. Авдеевка, которые нашли возможность и вместе с нашими мониторами приходили к женщине домой, чтобы оформить все необходимые документы. Поэтому мы надеемся, что уже совсем скоро женщина получит и задолженность по пенсии, и адресную помощь», – отмечается в сообщении.

«Очень жаль, что из-за дискриминационного отношения со стороны государства пенсионеры-ВПЛ вынуждены получать выплаты только через "Ощадбанк", который в некоторых случаях так и хочется назвать "Бсзпощадбанком"», – резюмировали в БФ «Право на защиту».

Напомним, в Окружном административном суде Киева было открыто производство в деле по иску к Кабмину об отмене ограничений для внутренне перемещенных лиц относительно получения пенсий и других выплат исключительно через «Ощадбанк». Подготовительное заседание пройдет 4 декабря.

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