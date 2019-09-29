Ситуация в пунктах пропуска днем 29 сентября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Сергей: «11:01. Майорск в Горловку машин нет, пешая человек 150»;

Александр: «12:43. Майорск, в днр, 12:10. Пусто совсем. На въезд в днр-таможню из Бахмута 14 машин»;

Сергей: «12:46. Из Горловки в Украину очередь машин до 150. Пешая человек 250».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Валентин: «10:01. Каргил в Донецк общая 55 машин»;

Александр: «10:19. Нулевой пост Марьинка – 0 машин в сторону Украины»;

Валентин: «11:19. На Александровском в сторону Донецка общая уходит в балку, машин 60 + льгота 20 машин»;

Татьяна: «11:50. Каргил в Донецк: льготы 20, общая: 100»;

Татьяна: «13:35. На Каргиле в сторону Курахово приблизительно 40 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Руслан: «10:56. Новотроицк в Мариуполь на знаке 90»;

Ася: «12:11. Новотроицк в Донецк на знаке 50»;

Роман: «12:30. Новотроицкое в Украину на знаке 90, очень много машин. Еленовка в Украину машин 25-30»;

Руслан: «12:52. Новотроицкое в Донецк около 50 машин»;

Сергей: «14:11. Новотроицк в Мариуполь очередь от знака 90. Новотроицк в Донецк прошли за 1,5 часа».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР») и КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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