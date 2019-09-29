Переселенка из Горловки открыла детскую студию в Харькове (Фото)

Переселенка из временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) на грант от IOM Ukraine открыла в Харькове детский центр «Идеал-студия». Об этом сообщает пресс-служба IOM Ukraine.

«В наше время они с гаджетами на «ты», а высунуть язык и покрутить им влево-вправо не умеют», - рассказывает о ребятишках Наталья.

Энтузиастка вокалотерапии и логопедии через музыку, недавно в Польше она защитила научную работу по этому направлению. Детский центр «Идеал-студия», который она основала, предлагает харьковским детям целый перечень инновационных курсов для гармоничного развития.

С детьми Наталья работала еще в Горловке: была массажистом-реабилитологом в детской поликлинике. Когда же в 2014 году перебралась в Харьков, то и здесь взялась делать детские массажи и гимнастику для суставов. Затем добавились курсы по коррекции осанки, танцы, йога, подготовка к школе, английский и творческие кружки. Подалась на проект, который МОМ внедряла благодаря финансированию от правительства Федеративной Республики Германия через Немецкий Банк Развития KfW, – и получила грант в виде оборудования: парты, детский игровой домик, шведскую стенку и гимнастические коврики.

Наталья постоянно учится, открывает новые горизонты. Недавно в студии появились программы для пенсионеров. «Мы предлагаем им абонементы от 200 грн в месяц, пытаемся удержать как можно ниже цену. Согласитесь, пожилым людям гимнастика суставов просто необходима для профилактики артритов и артрозов», – говорит она.

Когда-то, мечтает Наталья, она найдет инвесторов и откроет частную школу продленного дня. Там детки будут делать домашнюю работу (не формально, а с мотивацией!), Посещать спортивные секции и художественные кружки и общаться с психологом.

Сегодня в «Идеал-студии» работают девять специалистов. Среди них и 24-летний сын Натальи, который преподает английский, ритмику и танцы: хип-хоп, контемп, джаз, фанк.

Наталья гордится, что сын тоже любит работать с детьми и продолжает ее дело: для кого мы делаем наш бизнес, как для наших детей?

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