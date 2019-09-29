Кириленко заявил, что рассматривается возможность упростить порядок пересечения КПВВ

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко провел в Мариуполе встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия госпожа Анкой Фельдгузен. Об этом он сегодня, 29 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что посол его заверила: Германия заинтересована в развитии Донетчины и Луганщины и поддерживает Украину в стремлении восстановить территориальную целостность.

В частности, правительство ФРГ на поддержку и развитие подконтрольных Украине частей двух областей в течение нескольких лет направило 1,4 млрд евро.

«Обсудили текущую ситуацию на линии разграничения и перспективы разведения сторон. Отметил, что Украина стремится к миру, но в вопросе разведения хочет быть уверенной, что та сторона выполнит свою часть обязательств. При этом такой уверенности нет», – написал он.

Также Кириленко подчеркнул, что на неподконтрольной правительству части Донецкой области живут граждане Украины, «и мы как представители власти хотим, чтобы они это чувствовали».

«Рассматриваем возможность упростить порядок пересечения КПВВ, убрать ограничения на перевозки продуктов питания, запрещенных медикаментов. А вот закупать уголь на оккупированной территории не можем, так как это будет означать поддержку прежде всего оккупанта – России, действия которой привели к тяжелым последствиям, в том числе и для угольной отрасли: часть шахт оккупанты затопили, и они не подлежат восстановлению», – написал он.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!