«Ощадбанк» на линии разграничения Донбасса: Где будут работать мобильные отделения (График)

В Донецкой и Луганской областях с 30 сентября по 4 октября вблизи линии разграничения будут работать мобильные подразделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS» на своей странице в Facebook.

Так, в Донецкой области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Мира, 50 – 30 сентября, 2 и 4 октября;

Авдеевка, ул. Коммунальная, 1 – 1 и 3 октября.

Подразделения банка будет работать с 9:30 до 15:00.

В Луганской области мобильное отделение «Ощадбанка» будет работать:

Золотое, Золотовский городской совет, Попаснянський район – 30 сентября, 4 октября;

Трехизбенка, Трехизбенский сельский совет, Новоайдарский район – 1 октября;

Светличное, Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 2 октября;

Нижнее – Нижненский поселковый совет, Попаснянский район – 3 октября;

Катериновка, Березовский сельский совет, Попаснянский район – 4 октября.

Подразделения банка будут работать с 8:00 до 16:30.

По информации правозащитников, в мобильных отделениях предоставляется широкий спектр банковских услуг, в частности по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.

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