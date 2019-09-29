Кириленко побывал с рабочим визитом в Мариуполе: Остался доволен (Фото)

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко во время рабочей поездки в Мариуполь (Донецкая обл.) осмотрел несколько объектов, которые ремонтируются за средства областного бюджета – корпус детской хирургии КЗ «Мариупольское территориальное медицинское объединение здоровья матери и ребенка», областную больницу интенсивного лечения, а также уже восстановленную школу № 66. Об этом он сегодня, 29 сентября, сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, работы в больницах продолжаются интенсивно и вскоре будут завершены. «Детскую хирургию ремонтируем капитально – от старого здания оставили лишь стены, и те пришлось укреплять. Только завершится ремонт, отделение будет оснащено новым медицинским оборудованием (часть необходимого, кстати, уже приобрели). Такая же ситуация и в областной больнице: здание уже полностью утеплено, завершают внутренние ремонтные работы, часть приобретенного оборудования уже применяется, поскольку даже несмотря на ремонт, больница ни на день не прекращала своей работы», – написал он.

Также он доволен ремонтом в школе. «Порадовала 66-я школа. И не только внешним видом, но прежде всего результатами – 6 место по области в рейтинге по уровню успешности ВНО. Хотя, уверен, что школа имеет потенциал для улучшения и этого результата», – отметил Кириленко.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!